مقتل 5 أشخاص وفقدان 4 بسبب الانهيارات الارضية في نيبال

كاتمندو في 26 يوليو/ بنا / قتل خمسة أشخاص وفقدان أربعة آخرين بعد تعرض بلدة صغيرة تقع في شمال وسط البلاد قرب الحدود الصينية، إلى انهيارات أرضية.

وقالت الشرطة النيبالية ان الانهيارات الارضية ضربت الطريق السريع الذى يربط العاصمة كاتمندو بالصين.



وقال مفتش شرطة في منطقة راسوا ديليب تشيتري إن معظم القتلى كانوا سائقين يقيمون في فنادق في بلدة تيموري الحدودية.

واوضح إن "هناك 12 مصابا، بينهم اثنان في حالة حرجة"، مضيفا أن الناجين يتلقون العلاج في مستشفى محلي.



وأضاف أن الانهيار الارضي الذي امتد لمسافة نحو 30 قدما تسبب في دفن ثلاث شاحنات وفندقين.











و.ش



بنا 0833 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/07/26 - 40 : 11 AM