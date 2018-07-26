انفجار امام السفارة الاميركية في بكين

بكين في 26 يوليو / بنا / أعلنت الشرطة الصينية ان الانفجار الذي وقع الخميس امام السفارة الاميركية في بكين سببه رجل كان بحيازته متفجرات، وقد اصيب بجروح في يده اثناء محاولته اشعال صاعقها.

وقالت الشرطة في بيان ان الرجل البالغ من العمر 26 وهو من منطقة منغوليا نقل الى المستشفى ، وان حياته ليست في خطر، مؤكدة عدم وقوع اي اصابات اخرى.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان منفصل إن الانفجار نجم عن قنبلة وإن الشرطة تعاملت مع الواقعة، دون ان تذكر تفاصيل أخرى.

وحسب شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية، فإن شخصا ألقى ما يبدو أنها قنبلة يدوية على سور السفارة، التقطها شخص من داخلها وألقى بها مجددا خارج المبنى.

وقد اظهر تسجيل فيديو تم نشره تصاعد الدخان امام المجمع الدبلوماسي في العاصمة الصينية فيما كانت الشرطة تضرب طوقا امنيا في المنطقة.





خ.س



بنا 0812 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/07/26 - 22 : 11 AM