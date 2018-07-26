اجلاء العشرات من مبنى بلندن تعرض لحريق هائل لندن في 26 يوليو / بنا/ اندلع حريق هائل في مبنى سكني من خمسة طوابق في منطقة وست هامبستيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مما أجبر رجال الإنقاذ على إجلاء عشرات الأشخاص.



واشارت فرقة الإطفاء في بيان ان خدمة إسعاف لندن أكدت عدم نقل أي شخص إلى المستشفى جراء الحريق، وأن رجال الإطفاء أجلوا السكان من الطابق العلوي بسبب مخاوف من انهيار السطح.

وقد شارك نحو 100 من رجال الإطفاء و15 عربة إطفاء في إخماد الحريق الذي استغرق إخماده نحو أربع ساعات ولم تعرف اسباب اندلاعه بعد.



وكثيرا ما تتعرض مباني لندن الى الحرائق وقد ارتفع عدد المباني التي فشلت في اختبارات الأمان إلى اكثر من 60 مبنى بعد الحريق المروع في برج غرينفيل العام الماضي، والذي حصد أرواح 79 شخصا بسبب انتشاره السريع.



خ.س



بنا 0645 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/26 - 53 : 09 AM