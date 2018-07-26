قتلى وجرحى في هجوم انتحاري استهدف قافلة أمنية في كابول كابول في 26 يوليو / بنا / قالت مصادر امنية افغانية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة في هجوم انتحاري استهدف قافلة لوكالة المخابرات الوطنية الأفغانية في كابول.



وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانكزاي إن الهجوم الذي أعلنت طالبان المسؤولية عنه وقع الخامسة صباحا، عندما استهدف الانتحاري القافلة في غرب المدينة.



ولم يتضح ما إذا كان القتلى مدنيين أم من أفراد الأجهزة الأمنية.



وقال بيان لطالبان التي تبنت العملية، إن الهجوم أوقع عشرات القتلى في صفوف قوات الأمن.





خ.س



بنا 0620 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/26 - 26 : 09 AM