مملكة البحرين تدين الهجوم على ناقلتي نفط تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في البحر الأحمر المنامة في 26 يوليو / بنا / تدين مملكة البحرين وتستنكر بشدة الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في البحر الأحمر من قبل الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية وذلك بعد عبورهما مضيق باب المندب، مشددة على أن هذا الاعتداء الجبان يمثل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديداً خطيراً للملاحة الدولية ويحمل ضررًا بالغًا على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.



وإذ تجدد مملكة البحرين تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على مواردها وردع كل من يحاول المساس بأمنها، فإنها تشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية وكل من يدعمها ويمولها، لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية و للملاحة في مضيق باب المندب.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0612 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/07/26 - 19 : 09 AM