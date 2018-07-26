كوريا الشمالية تستعد لتسليم رفات الجنود الأمريكيين سيؤول في 26 يوليو/ بنا / نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مصدر دبلوماسي اليوم الخميس إن كوريا الشمالية استلمت الصناديق الخاصة بإعادة رفات الجنود الأمريكيين.



واوضحت الوكالة ان الصناديق كانت بحوزة قيادة الأمم المتحدة، في قرية الهدنة "بانمونجوم"، مبينة ان الشمال أكمل الاستعداد لإعادة الرفات بمناسبة الذكرى السنوية للتوقيع على اتفاق الهدنة التي تصادف يوم 27 يوليو.



وذكر المصدر أنه من المتوقع أن تعيد كوريا الشمالية رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، في يوم 27 يوليو بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة.

وقالت مصادر إن كوريا الشمالية كانت تجري عملية التحقق من رفات 200 جندي أمريكي. ومن المتوقع أن يزور مسؤولو وكالة محاسبة أسرى الحرب والمفقودين في المعركة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية(DPAA)، كوريا الشمالية لإجراء عملية التحقق هذه.

وسترسل الولايات المتحدة طائرة نقل عسكرية إلى مطار غالما في وون- سان بكوريا الشمالية لنقل رفات الجنود إلى قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية.











و.ش/خ.س



بنا 0529 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/26 - 38 : 08 AM