اسبانيا لا تستبعد ارجاء موعد بريكست مدريد في 26 يوليو / بنا / قال وزير الخارجية الاسباني والرئيس السابق للبرلمان الاوروبي جوزب بوريل انه لا يستبعد اتفاق دول الاتحاد الاوروبي على ارجاء المهل المحددة لخروج بريطانيا من التكتل وتجنب فشل المفاوضات حول بريكست.



وقال بوريل في لقاء صحفي "يبدو لي من المستحيل تصور ان الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة سيصلان الى يوم يقولان فيه ..انه طلاق قاس ولينتزع كل طرف ما يستطيع. سنخسر الكثير نحن وهم".



واضاف ان "ما هو غير مستحيل هو ان يصل موعد انتهاء المهلة وان يكون هناك اتفاق بإجماع كل دول الاتحاد لإرجاء الموعد. لكن يجب التوصل الى اتفاق".



ويفترض ان تغادر بريطانيا الاتحاد نهاية مارس 2019. ويريد الطرفان التوصل الى اتفاق بحلول نهاية اكتوبر ليتم ابرام النص في الوقت المحدد. لكن الجانبين اكدا انهما يستعدان لفرضية فشل في المفاوضات.





خ.س



بنا 0524 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/26 - 32 : 08 AM