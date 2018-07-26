مياه السد الذي انهار في لاوس تغمر قرى في كمبوديا ستونغ سترينغ في 26 يوليو / بنا / وصلت مياه السد الذي انهار في لاوس الاثنين الى كمبوديا حيث اغرقت 17 قرية وشردت الاف الاشخاص.



وقال مينغ كونغ الناطق باسم اقليم ستونغ سترينغ لوكالة فرانس برس ان "المياه غمرت 17 قرية بسبب السيول التي تلت انهيار السد في لاوس". واضاف "قمنا بإجلاء 5600 قروي لان منازلهم تغمرها المياه"، بدون ان يشير الى قتلى او مفقودين.



وتتوقع السلطات الكمبودية التي تنظم الاحد انتخابات تشريعية، ارتفاعا في مستوى المياه وعمليات اجلاء جديدة.



وفي لاوس فقد 131 شخصا بعد انهيار سد سي نامنوي ما أدى إلى اندفاع خمسة مليارات متر مكعب من المياه أي ما يوازي مليوني مسبح أولمبي لتغرق ست قرى، وتجتاح أكثر من 1300 منزل تضم ما يقرب 7000 شخص.



وقد اصيبت الطرق بأضرار جسيمة بينما تعقد الامطار الموسمية عمل فرق الانقاذ التي وصلت من الصين وفيتنام وتايلاند.





خ.س



بنا 0517 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/26 - 22 : 08 AM