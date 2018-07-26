مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 26 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير المواصلات‎ والاتصالات.



سمو ولي العهد يرحب برواد مجلسه الأسبوعي.



سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يستقبل الرئيس الإقليمي لشركة هواوي الصينية.



معالي وزير النفط يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية ويشيد بمتانة العلاقات بين البلدين.



وزير الخارجية يجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.



تحت رعاية سمو قائد الحرس الملكي.. تخريج دورة تأهيل مرشحي الضباط لأكاديمية (ساند هيرست) العسكرية الملكية.



بلدية "الجنوبية" مستمرة في إزالة مخالفات (الباعة الجائلين).



شئون البلديات تواصل العمل على مشروع الأداء المؤسسي (تكامل).



بلدية المحرق تقوم بإزالة المظلات المخالفة بمنطقة البسيتين.



وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يجتمع مع وفد من الفاو.



البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مركز اقتراع بمدينة كويتا الباكستانية.



وزارة التربية والتعليم : مستمرون في التصدي لأي محاولة معادلة أو تصديق مؤهل علمي يعتريه شبهة تزوير.



استعرض التعاون الإعلامي والفني مع (واس) مدير وكالة أنباء البحرين: العلاقات البحرينية السعودية أنموذج في الأخوة والشراكة التاريخية المتنامية.



الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله : قانون الضمان الصحي بوابة الضمان الصحي الوطني.



استحداث فئة خاصة للمقيمين في جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي.



طلبة (المعسكر الصيفي) يزورون مجلس النواب وأكاديمية الشرطة والمؤسسة الخيرية الملكية.



هيئة البحرين للسياحة والمعارض تستعرض نتائج مكاتبها التمثيلية الدولية وتعلن عن تدشين كلية Vatel للضيافة.



"أمانة التعليم العالي" تحوّل المتورّطين في التلاعب بالدرجات إلى النيابة وتعلن: لا تهاون مع حالات الاشتباه في تزوير الشهادات الجامعية.



سفير المملكة لدى اندونيسيا يلتقي مجموعة من الإعلاميين الإندونيسيين.



نائب محافظ العاصمة يفتتح النشاط الصيفي لنادي الشباب.



الوزير حميدان يقوم بجولة مفاجئة لمواقع معنية بقرار حظر العمل وقت الظهيرة ويؤكد حرص البحرين على تأمين سلامة العمال.



خوري تبحث سبل التعاون بين "الوطنية لحقوق الإنسان" و "(لدولية للصليب الأحمر).



في إطار الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية .. إطلاق النشاط التفاعلي (صوت شباب 2030).



مدير معهد التنمية السياسية لـ (بنا): أبوابنا مفتوحة للجميع ونستهدف توعية كافة شرائح المجتمع.



جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية تعقد مؤتمرها ال 13 مارس المقبل.



الأوقاف السنية تشارك في برنامج (تم) ودعم رعاية الوالدين بكلفة قدرت بـ 9000 دينار.



تمكين تطلق (برنامج التدريب) لتقليص فجوة المهارات.



سمير ناس: جولاتنا على الأسواق حققت نتائج مثمرة.



بدء الاكتتاب المباشر في الإصدار رقم (17) لسندات التنمية الحكومية من خلال بورصة البحرين.



561 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية الوطنية المنشأ خلال الربع الثاني 2018م.



مخزونات النفط الأمريكية تهبط 6 ملايين برميل.







خ.أ



بنا 0207 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/26 - 15 : 05 AM