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الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب وحسن خلال الليل
2018/07/26 - 14 : 05 AM
المنامة في 26 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن طقس اليوم الخميس سيكون حار مع بعض السحب وحسن خلال الليل.


والرياح شمالية غربية بوجه عام من 8 إلى 13 عقد وتصل من 13 الى 18 عقدة أحيانا، ولكنها متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد خلال الليل.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى ستكون 44 درجة والصغرى 30 درجة مئوية، فيما سيكون ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

أما الرطوبة النسبية العظمى 75% الصغرى 15%.

وشروق الشمس سيكون عند الساعة 5:00 صباحا، وغروبها سيكون في الساعة 06:28 مساءا.

خ.أ

بنا 0333 جمت 26/07/2018


عدد القراءات : 21         اخر تحديث : 2018/07/26 - 18 : 08 AM
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