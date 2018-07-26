الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب وحسن خلال الليل المنامة في 26 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن طقس اليوم الخميس سيكون حار مع بعض السحب وحسن خلال الليل.





والرياح شمالية غربية بوجه عام من 8 إلى 13 عقد وتصل من 13 الى 18 عقدة أحيانا، ولكنها متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد خلال الليل.



وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى ستكون 44 درجة والصغرى 30 درجة مئوية، فيما سيكون ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



أما الرطوبة النسبية العظمى 75% الصغرى 15%.



وشروق الشمس سيكون عند الساعة 5:00 صباحا، وغروبها سيكون في الساعة 06:28 مساءا.



خ.أ



بنا 0333 جمت 26/07/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/07/26 - 18 : 08 AM