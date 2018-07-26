الأمم المتحدة ترحب بتخصيص 90 مليون دولار للاستجابة للأوضاع الاقتصادية الفلسطينية نيويورك في 25 يوليو/ بنا/ رحبت الأمم المتحدة بتوصية مجلس أمناء البنك الدولي الداعية إلى تخصيص 90 مليون دولار أمريكي بزيادة 35 مليون دولار عن العام الماضي للاستجابة للأوضاع الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة وبالتحديد قطاع غزة.





وأوضح نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط في بيان له اليوم الاربعاء أن "هذه الزيادة الكبيرة في التمويل تأتي في وقت حرج تشتد فيه الحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لمنع تجدد الصراع و تعزيز الفرص الاقتصادية و سبل كسب العيش".





وشدّد على أهمية هذه الخطوة و خاصة لقطاع غزة لانقاذه من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن نصف عدد سكان غزة يعانون البطالة وذلك في وقت تعمل فيه الخدمات الأساسية بشكل يفوق طاقتها، منوها إلى أن هذا التمويل سيستخدم بالشراكة مع السلطة الفلسطينية لدعم تدابير رئيسية منها توفير فرص العمل عبر البرامج الطارئة للنقد مقابل العمل وإعادة تأهيل البنية الأساسية كثيفة العمالة.



و أكد المسؤول الدولي أن الأمم المتحدة وشركاءها سيواصلون جهودهم لتخفيف حدة التوترات في غزة و معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم عودة السلطة الفلسطينية الشرعية إلى غزة عبر عملية المصالحة الفلسطينية التي تقودها مصر.



خ.أ



بنا 2155 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/26 - 04 : 01 AM