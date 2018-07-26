أرامكو السعودية: تعرض ناقلتين لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر الظهران في 25 يوليو/بنا/ نقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن شركة أرامكو أن "ناقلتين من ناقلات النفط الخام العملاقة، تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وتحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام العائد لأرامكو السعودية، تعرضتا لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح هذا اليوم الأربعاء".



وأضافت الشركة " وقد أصيبت إحدى الناقلتين أثناء هذا الهجوم وتعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع، بحمدالله، أي إصابات أو حالات انسكاب للنفط الخام".



وتابعت " ومن أجل سلامة الناقلات وطواقمها، وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام، علّقت أرامكو السعودية إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، حيث تقوم الشركة بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة".



وتعد أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة.



وأوضحت أرامكو السعودية أنها "تضع نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم".





خ.أ



بنا 2143 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/26 - 49 : 12 AM