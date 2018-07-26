"التحالف العربي" ينفذ عملية إسقاط جوي لمساعدات إغاثية على أهالي الدريهمي في الحديدة الحديدة/اليمن في 25 يوليو/ بنا / نفذت قوات التحالف العربي للمرة الثانية خلال اسبوع عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة والمقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وذلك عبر استخدام المظلات بتقنية تحديد المواقع.



وذكرت وكالة انباء الامارات ان عملية إسقاط المساعدات الإنسانية تاتي في إطار خطة شاملة وضعها التحالف العربي لإغاثة سكان الحديدة وتأمين استقرار الوضع الإنساني وتعزيز قدرات اليمنيين في المناطق المحررة حديثا لمواجهة آثار حصار الميليشيات الحوثية الإرهابية.



وتضمنت المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 400 سلة غذائية استفاد منها 2800 مواطن يمني اضافة إلى المياه المعدنية للحفاظ على الصحة العامة ومنع أية أمراض قد تسببها المياه غير الصالحة للشرب في ظل الظرف المعيشي الذي يعيشه أهالي مديرية الدريهمي.



وكانت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد نفذت خلال الاسبوع الماضي عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي شمال مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة للتخفيف من وطأة معاناة اليمنيين ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها وذلك عبر استخدام المظلات التي تستخدم تقنية " جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات".





س.ي



بنا 2044 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/26 - 21 : 12 AM