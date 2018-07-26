نائب الرئيس اليمني : الهجوم على ناقلة نفط سعودية يؤكد استمرار عرقلة الحوثيين لعملية السلام عدن في 25 يوليو/بنا/ أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن استهداف ميليشيا الحوثي الإيرانية لناقلة نفط سعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة عمل إرهابي يكرس مساعي الحوثيين وبدعم من إيران لتعطيل حركة الملاحة البحرية ورفض السلام والمبادرات المقدمة بخصوص تسليم الحديدة.



واستمع نائب الرئيس اليمني خلال اتصال هاتفي بقائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن عبدالله سالم النخعي إلى تفاصيل العملية الإرهابية والنجاح الذي حققته القوات البحرية للتحالف في صد هذا الهجوم.



وأشارالفريق الركن علي محسن صالح إلى أن تكرار استهداف تلك الميليشيات وبدعم من إيران لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في ظل جهود أممية يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث هو عرقلة لكل جهود السلام وتأكيد على استخدام ميليشيا الحوثي لميناء الحديدة كمنطلق للكثير من العمليات والهجمات الإرهابية.



وأكد بأن حرص الشرعية والتحالف على استكمال تحرير الحديدة ومينائها نابع من القلق والمخاطر التي يمثلها تهديد الحوثيين على الأمن الاقليمي والدولي وعلى حركة الملاحة والتجارة العالمية في ظل استخدامهم الحربي للمدينة والميناء.



من جانبه نوه قائد القوات البحرية إلى مختلف العمليات الإرهابية التي سعت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى تنفيذها وما قد تمثله تلك الهجمات فيما لو قدر لها النجاح من أضرار كبيرة ليس على حركة الملاحة فحسب بل النتائج الكارثية التي ستطال البيئة البحرية أيضاً.





س.ي



بنا 2044 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/26 - 19 : 12 AM