استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة رابع في قصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي شرق غزة غزة في 25 يوليو/بنا/استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب رابع بجروح بالغة الخطورة، مساء اليوم الأربعاء في قصف مدفعي لجيش الاحتلال الاسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية عن شهود عيان ومصدر طبي أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على موقع شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة رابع بجروح خطيرة جدا، نقلوا إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة إضافة إلى اشتعال النيران في الموقع الذي دمر بالكامل.



س.ي



بنا 1854 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/25 - 04 : 10 PM