وزير الخارجية يجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي واشنطن في 25 يوليو/ بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في مدينة واشنطن، اليوم، مع سعادة السيد إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.





وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بما تشهده العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية من تقدم كبير في شتى المجالات، وما تتميز به من تعاون وثيق وتواصل مستمر، يعكس إرادة البلدين الصديقين في المضي قدمًا بالعلاقات الثنائية لآفاق أرحب تحقق طموحات البلدين وتدعم مصالحهما المشتركة.



وأشاد معالي وزير الخارجية بمواقف سعادة السيد إد رويس وجهوده في تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها.



وخلال الاجتماع تم بحث سبل مواجهة سياسات إيران التي تستهدف زعزعة الأمن وتقويض الاستقرار من خلال التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الميليشيات الإرهابية تمويلاً وتسليحًا وتدريبًا، حيث أكد معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين تقف في صف واحد مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الخطر الإيراني والتصدي له.



من جانبه، أعرب سعادة السيد إد رويس عن اعتزازه بزيارة معالي وزير الخارجية، منوهًا بجهود مملكة البحرين في تدعيم الأمن والسلام في المنطقة، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من الرخاء والازدهار.



كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي.



ح ب/ع ذ



بنا 1802 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/25 - 09 : 09 PM