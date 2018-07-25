بلدية "الجنوبية" مستمرة في إزالة مخالفات "الباعة الجائلين" المنامة في 25 يوليو/ بنا / استمراراً لحملاتها للحد من ظاهرة إشغال الطريق العام، قامت بلدية المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع المحافظة الجنوبية ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية، بحملة واسعة على مخالفات إشغال الطريق العام والعمالة السائبة في منطقتي "رأس زويد" مجمع 952 و"الحسي" مجمع 951.







وذكرت البلدية أنه "تم على إثر هذه الحملة إزالة مخالفات الباعة الجائلين الآسيويين التي تشغل الطريق العام، حيث يقومون ببيع الخضروات والفواكه والأسماك بدون مراعاة الاشتراطات الصحية مما يهدد السلامة العامة وصحة المجتمع، فضلاً عن بيع الملابس وغيرها بشكل غير قانوني، ما يؤثر سلباً على المحلات التجارية التي تعمل وفق القانون في المنطقة".



وأضافت "تم أيضاً مصادرة 50 فرشة ومنصة عرض لهؤلاء الباعة، يتم عرض البضائع فيها على امتداد 150 متر بجانبي الطريق في الشارع الداخلي للمنطقة، بالإضافة لمصادرة منصات لخمسة آسيويين يزاولون مهنة الحلاقة وسط الطريق العام وفي الشوارع الداخلية، من دون مراعاة الاشتراطات الصحية في هذا الجانب".



وأكدت بلدية المنطقة الجنوبية أنه "تم اتخاذ الإجراءات بحق 6 سيارات يقوم أصحابها ببيع الخضروات والفواكه في المنطقة، فيما تم ضبط 10 آسيويين مخالفين لشروط العمل والإقامة في المملكة، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقاً للقوانين والاشتراطات المعمول بها بشأن الإقامة".



وشددت على أنها ستستمر في حملاتها لفرض القانون على جميع التجاوزات والمخالفات في أي موقع من المنطقة الجنوبية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والحد من التعدي على المال العام من خلال عرض البضائع وحجز المناطق بدون وجه حق، داعيةً إلى التعاون معها والمبادرة لتصحيح وضع المخالفات تلافياً للإجراءات التي قد تتخذ في هذا الشأن.



وتوجهت البلدية بالشكر إلى المحافظة الجنوبية وإلى مديرية أمن المحافظة الجنوبية على تعاونهما الدائم معها، ودعمهما للجهود التي تقوم بها لفرض النظام والقانون على المخالفين.



ح ب/ع ذ



بنا 1748 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/25 - 32 : 10 PM