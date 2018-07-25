بلدية المحرق تقوم بإزالة المظلات المخالفة بمنطقة البسيتين المنامة في 25 يوليو/ بنا / قامت بلدية المحرق مؤخراً بحملات تفتيشية على مخالفات إشغال الطريق العام بمنطقة البسيتين بمجمع (228) حيث تم خلالها ضبط مجموعة المخالفات المتعلقة بتشييد وإقامة مظلات في المواقف والأماكن العامة.



ويأتي ذلك من منطلق حرص البلدية على الالتزام بالأنظمة والقوانين والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على تلقيها عدد من الشكاوى المقدمة من الأهالي وقاطني المنطقة.



وذكرت البلدية أنها قامت بتشكيل فريق عمل مختص للكشف والمعاينة على تلك المخالفات، وقد تبين بالفعل وجودها في المنطقة المذكورة حيث قام موظفو قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية بإشعار المخالفين بضرورة إزالتها، وبعد انقضاء المهلة المعطاء للمخالفين لتصحيح الوضع تم إزالتها بالطرق الإدارية.



وأشارت البلدية أنها نظمت عملية الرقابة والتفتيش على مخالفات الطريق العام في مناطق المحرق وفقا لمعطيات قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996 بهذا الشأن، حيث تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها الداخلة في حدود البلاد.



وبينت البلدية أنه يتم إزالة العديد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن بصفة دورية لمخالفتها قانون إشغال الطرق العامة، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارات المملكة وهيئاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. كما لاقت الحملات استحسان عدد كبير من الأهالي والمواطنين الذين قاموا بدورهم مناقشة بعض القضايا والملاحظات مع المعنيين وتبادل الآراء لما فيه خير وصالح للمحرق والمملكة.



ودعت بلدية المحرق جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية الخاصة بإشغال الطريق العام والإلتزام بإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار في أسرع وقت ممكن، وذلك تلافياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.



ح ب/س.ي/ع ذ



بنا 1746 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/25 - 16 : 09 PM