وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يجتمع مع وفد من الفاو المنامة في 25 يوليو/ بنا / اجتمع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، اليوم، بالديوان العام لوزارة الخارجية، مع وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، برئاسة السيد جيرولد بوديكر المنسق شبه الإقليمي للمنظمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن.



وجرى خلال الاجتماع، مناقشة أطر التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة "فاو" لتنمية وتطوير قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، تمهيداً لإطلاق مشروعين جديدين للصحة الحيوانية وسلامة البيئة البحرية بالمملكة، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية، للسنوات 2018-2022، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات، ودعم المشاريع المستقبلية.



وقدم وفد "فاو" شرحا فنياً عن طبيعة الأوضاع الإنتاجية الراهنة في مملكة البحرين، وتصوراته للمشاريع المشتركة التي سوف يتم تنفيذها، معرباً عن تطلعه لاستكشاف المزيد من آفاق التعاون المشترك.



وثمن الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، العلاقات المثمرة والتعاون القائم بين مملكة البحرين ومنظمة "فاو"، من أجل بناء رؤية مشتركة عن مستقبل القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتطوير إنتاجيتها وجودة سلالتها، عبر استثمار تجارب وخبرات المنظمة، لتطوير تلك القطاعات، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الخطط والبرامج الحكومية.



وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن مملكة البحرين تتبوأ مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية، لتأمين الأمن الغذائي، حيث تمتلك المملكة استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة، والتي تستهدف تعزيز دور الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي في تحقيق التنمية الشاملة، وإيجاد الخيارات الملائمة، وفي الوقت ذاته حفظ التوازن البيئي والبيولوجي، وجذب الاستثمارات الخارجية في قطاعات الإنتاج المختلفة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وذلك في ضوء رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والرامية إلى ضمان الأمن الغذائي للمواطنين وفق المعايير العالمية.



الجدير بالذكر، أن مشاريع منظمة "فاو" تهدف إلى تقديم الدعم الفني لمملكة البحرين، لتعزيز الجهود الوطنية، من أجل استدامة الأمن الغذائي.



ح ب/س.ي/ع ذ



بنا 1744 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/07/25 - 59 : 08 PM