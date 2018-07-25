الاشغال : غلق مسار في كل اتجاه على شارع السلمانية وآخر على شارع الرفاع المنامة في 25 يوليو/ بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية فإن أعمال إعادة تبليط شارع السلمانية بمنطقة المنامة تستدعي غلق مسار على مراحل من كل اتجاه وتوفير مسار للحركة المرورية في الجزء المحصور بين شارع الكويت و شارع الملك عبد العزيز.

وذكرت انه سوف يتم بدء العمل في الموقع المذكور اعتبارا من يوم غد الخميس الساعة 11 مساء إلى يوم السبت القادم الساعة 6 صباحا داعية المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامة الجميع.



كما اوضحت الوزارة أن أعمال تطوير شارع الرفاع عند تقاطعه مع شارع المحرق تستدعي غلق المسار الأيمن للمرور المتجه شرقاً وتوفير مسار للحركة المرورية .



وبينت انه سوف يتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم غد الخميس الساعة 9 مساءً ولمدة اسبوع داعية المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



س.ي/ع ذ



بنا 1657 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/07/25 - 32 : 08 PM