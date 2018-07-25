الأشغال: بدء إنشاء مخرج من قرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان المنامة في 25 يوليو / بنا / تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة المرورية في عدد من شوارع المملكة، باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ مشروع إنشاء مخرج من قرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان ضمن إجراءات الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحام المروري عند التقاطعات الحيوية.

وتتضمن أعمال المشروع إنشاء مخرج من قرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان موازياً للمدخل الذي تم افتتاحه مؤخراً، كما سيتم وضع قنوات أرضية لاستخدامها مستقبلاً من قبل الخدمات الفنية لتلافي قطع الشارع مستقبلاً، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، ووضع العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية وعمل الدهانات الأرضية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة على الشارع.



ويسعى هذا المشروع لتخفيف الضغط المروري الحاصل على المنطقة، وايجاد منفذ جديد للأهالي، وذلك بسبب الازدحامات الحاصلة على المنافذ الحالية خصوصاً في أوقات الذروة، وسيوفر انطلاقة سلسله للمتجهين من بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، علماً بأن الطاقة الاستيعابية على الشارع تقدر بنحو 500 مركبة في الساعة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمخرج إلى 900 مركبة في الساعة.



ويأتي هذا المشروع ضمن مساعي الوزارة لإيجاد حلول "مؤقتة" عاجلة، من أجل خدمة الأهالي والمقيمين في منطقة بوري، وتحقيق رغبتهم في سهولة وصولهم لشارع الشيخ خليفة بن سلمان، وذلك ضمن سعي الوزارة لرفع كفاءة شبكة الطرق.



ويعتبر مشروع إنشاء مخرج من قرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في المملكة والتي تهدف إلى تحسين الحركة المرورية وايجاد حلول عاجلة من أجل تسهيل التنقل وتحقيق رغبات الأهالي لسهولة وصولهم للمنشآت التجارية والسكنية في المنطقة.



ويأتي هذا المشروع ضمن الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحام المروري عند التقاطعات الحيوية كجزءٍ من خطة أشمل وأضخم لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى، والتي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والسكاني، وكذلك الزيادة المضطردة في أعداد المركبات.







خ.ب/س.ي/ع ذ



بنا 1655 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/07/25 - 28 : 08 PM