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البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مركز اقتراع بمدينة كويتا الباكستانية
2018/07/25 - 30 : 07 PM
المنامة في 25 يوليو/ بنا / تدين وزارة الخارجية التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مركز اقتراع بمدينة كويتا بجمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

وتؤكد الوزارة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الاسلامية، مشددة على موقف مملكة البحرين الراسخ الرافض بشدة للعنف والارهاب بكل صوره ، والداعي إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي الرامية للتصدي لهذه الظاهرة التي تستهدف أمن واستقرار العالم وتجفيف منابع تمويلها .


ح ب/س.ي/ع ذ

بنا 1623 جمت 25/07/2018


عدد القراءات : 74         اخر تحديث : 2018/07/25 - 30 : 07 PM
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