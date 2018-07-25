الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل تهدد صادرات إيطاليا لأمريكا تفوق الاربعين مليار روما في 25 يوليو/ بنا / نوهت رابطة الزراعيين الإيطاليين (كولديرتي) بأن التلويحات بحرب تجارية بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي تهدد صادرات المنتجات الإيطالية إلى الولايات المتحدة الامريكية، التي بلغت حوالي 40.5 مليار يورو في عام 2017 وتشكل المنتجات الغذائية والنبيذ 10% من قيمتها الكلية.



ونقلت وكالة الانباء الايطالية " آكي " عن (كولديرتي) أنه على الرغم من التوترات التجارية في الفترة الأخيرة في يونيو الماضي، سجلت الصادرات الإيطالية إلى الولايات المتحدة أرقاما قياسية حيث قفزت بمعدل 18.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 ، "مما يؤكد على أن الولايات المتحدة لا تزال حتى الآن وبفارق كبير شريكنا التجاري الرئيسي خارج أوروبا"، حسبما أفاد تقرير نشرته الرابطة الاربعاء عشية زيارة رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر إلى واشطن للقاء الرئيس ترامب.



ودعت كولديرتي لـ"تجنب صراع قد يحمل سيناريوهات غير مسبوقة ومقلقة تهدد بتأثير الدومينو على الاقتصاد والعلاقات بين دول الحلفاء" على ضفتي الاطلسي.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة بين المشترين الرئيسيين للمواد الغذائية الإيطالية بعد ألمانيا وفرنسا.







ع ذ



بنا 1603 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/07/25 - 07 : 07 PM