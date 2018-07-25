الخارجية اليمنية تنفي اعتماد رئيس جديد لبعثة الصليب الاحمر في اليمن الرياض في 25 يوليو / بنا / أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية عدم صحة الأخبار التي نقلتها بعض المواقع الإخبارية التابعة للميليشيا الانقلابية حول تسليم يوهانس براور أوراق اعتماده كرئيس جديد لبعثة الصليب الأحمر في اليمن الى المدعو هشام شرف الذي ينتحل صفة وزير الخارجية.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن براور يعمل في بعثة الصليب الأحمر في صنعاء منذ عامين كنائب لرئيس البعثة وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف وعلى لسان مسؤول العمليات في دائرة الشرق الأوسط في الصليب الاحمر يحيى خليل قد نفى صحة تلك الاخبار خلال اتصال هاتفي بمندوب اليمن الدائم في جنيف .

وأكد أن يوهانس براور يقوم بعمل رئيس البعثة بالإنابة حتى يتم تعيين رئيس جديد للبعثة ولا يتطلب الأمر بروتوكوليا تقديم اوراق اعتماد.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام عدم الالتفات إلى ما تنشره أبواق الانقلابيين وعدم تداولها خاصة وأن ما نشر ليس بالادعاء الاول ولن يكون الأخير لعصابات معزولة سياسيا ودبلوماسيا وليس لديها ما تقدمه لإنصارها سوى بيع الوهم الذي تحاول من خلاله جذب الأنظار واصطناع بطولات عبر ابواقها الإعلامية.





ع ذ



بنا 1527 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/25 - 15 : 07 PM