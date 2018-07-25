السعودية تدين الهجوم الانتحاري الذي وقع بمركز اقتراع بباكستان الرياض في 25 يوليو/ بنا / عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع قرب أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا الباكستانية، مخلفاً عشرات من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية باكستان الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.





ع ذ



بنا 1519 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/07/25 - 24 : 06 PM