البرلمان المصري يمنح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي القاهرة في 25 يوليو/ بنا / وافق مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء على منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي المكونة من 31 وزيرا.



وأكد رئيس مجلس النواب علي عبدالعال عقب منح الثقة لحكومة مدبولي ضرورة أن تضع الحكومة وعودها وأهداف برامجها موضع التنفيذ للبدء في الانطلاق من مرحلة تثبيت الدولة الى مرحلة جني الثمار.



واكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التزام حكومته بما ورد من ملاحظات في تنفيذ برنامج عملها بالشكل المتكامل ومواصلة التعاون والتنسيق فيما بينها وبين مجلس النواب باعتبار أن نجاح كل من العمل التنفيذي والعمل التشريعي والرقابي يعتبر أساسا قويا للتقدم وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية.



وأضاف أن البرنامج الطموح للحكومة المصرية يستهدف الاصلاح الشامل والتنمية الشاملة وصولا الى دولة عصرية قوية .





س.ي/ع ذ



بنا 1514 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/25 - 23 : 06 PM