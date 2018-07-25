طلبة "المعسكر الصيفي" يزورون مجلس النواب وأكاديمية الشرطة والمؤسسة الخيرية الملكية المنامة في 25 يوليو/ بنا / قام طلبة المعسكر الصيفي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" بزيارة إلى مجلس النواب ، والأكاديمية الملكية للشرطة ، والمؤسسة الخيرية الملكية ، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحاضرات وورش العمل.



فقد شارك الطلبة في دورة "الثقافة البرلمانية" التي نظمها مركز الدراسات والتدريب البرلماني بمجلس النواب ، هدفت إلى تعميق الفهم والوعي بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، وتعزيز ثقافة المشاركة في الترشيح والانتخابات لدى الشباب .



وقام الطلبة بزيارة إلى الأكاديمية الملكية للشرطة ، حيث استمعوا لإيجاز حول طبيعة الرسالة التي تضطلع بها الأكاديمية والمتمثلة في رفع الكفاءة الإنتاجية لمنسوبي وزارة الداخلية من خلال التدريب ، لإعداد وتأهيل جيل من رجال الأمن وفق أساليب علمية وعملية مدروسة ، والعمل على ترسيخ قيم ومبادئ الشرطة لدى منتسبي الأكاديمية، إضافة إلى إجراء البحوث والدراسات الأمنية لخدمة الأمن والتنمية في المملكة،



بعدها قام الطلبة بزيارة إلى المؤسسة الخيرية الملكية، واطلعوا على أهم الخدمات والفعاليات التي تقدمها المؤسسة ، إضافة إلى دورها البارز في مجال تقديم الأعمال الخيرية وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحفيز الأفراد للمشاركة في مجال العمل الخيري والإنساني لخدمة المجتمع .



وفي سياق متصل، قدمت إدارة الخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم ورش عمل، الأولى بعنوان "تعزيز قيم الانتماء والمواطنة تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات ومفاهيم تحمل المسؤولية الذاتية والمجتمعية وغرس حب الوطن واعتزازهم به، والثانية بعنوان" تشكيل الأسلاك" لتنمية الذوق والحس والفني لدى الطلبة وغرس حب العمل اليدوي، أما الثالثة فقد كانت بعنوان "تصميم الأزياء والإكسسوارات" والتي تهدف إلى إكسابهم مختلف المهارات في مجال الفن والتصميم.



أما الورشة الرابعة فكانت بعنوان " فن الخطابة" التي تعمل على تشجيع المشاركين على التحدث بطلاقة وسلاسة وزرع الثقة بالنفس عند مواجهة الجمهور ، وكانت الأخيرة بعنوان" مهارات حياتية" وتطرقت حول تعريف المشاركين بأهمية تحديد الأهداف الدراسية والمهنية.



ومن الناحية الفنية، شارك الطلبة في ورش عمل من إعداد معهد البحرين للتدريب، الأولى بعنوان "فن الرسم بالرصاص" حيث تعرفوا على أساسيات الرسم باستخدام قلم الرصاص، والثانية بعنوان " تصميم وإعداد مسابقات باستخدام برنامج الكاهوت" ، أما الورشة الثالثة فكانت بعنوان " إنتاج لوحة تشكيلية" التي تعزز روح الإبداع لدى المشاركين حتى يصبحوا قادرين على عمل لوحة تشكيلية .



ح ب/س.ي/ع ذ



بنا 1512 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/25 - 21 : 06 PM