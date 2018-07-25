الأونروا تعلن تسريح 250 موظفا في قطاع غزة والضفة الغربية غزة في 25 يوليو / بنا / أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا" اليوم عن تسريح 250 موظفا في قطاع غزة والضفة الغربية. وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة تقليص مساهمتها السنوية في ميزانية الأونروا من 360 مليون دولار إلى 60 مليون دولار فقط.



أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء إنهاء عقود عمل أكثر من 250 موظفا بعد تجميد الولايات المتحدة لمساعدتها المالية.



ونقلت فرانس برس عن المتحدث كريس غينيس في بيان أن الوكالة تعتزم تسريح 154 موظفا في الضفة الغربية و113 آخرين في قطاع غزة، بعد أشهر على إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها المالية السنوية بقيمة 300 مليون دولار للأونروا، في قرار اعتبره غينيس في بيانه "تهديدا لوجود" الوكالة.



كما سيتم تقديم عروض عمل لوظائف بدوام جزئي لأكثر من 500 موظف يعملون في الوكالة بدوام كامل، بحسب البيان.



وهذا الإجراء بحق موظفي الأونروا هو الأول منذ إعلان الولايات المتحدة تقليص مساهمتها في ميزانية الأونروا من 360 مليون دولار إلى ستين مليون دولار فقط، أي نحو ثلاثين بالمئة من مجمل تمويلها.



وأوضح البيان أن الوكالة تسعى إلى "حماية الخدمات الأساسية التي تشمل الصحة، التعليم والإغاثة" التي تقدمها الأونروا لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني.



ع ذ



بنا 1430 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/25 - 36 : 05 PM