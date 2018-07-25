تعرض ناقلة نفط سعودية الى هجوم إرهابي حوثي فاشل غرب ميناء الحديدة الرياض في 25 يوليو/ بنا / قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي إن إحدى ناقلات النفط السعودية تعرضت فجر اليوم الاربعاء لهجوم (حوثي إيراني) بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران وباءت محاولة الهجوم بالفشل لتدخل سفن القوات البحرية للتحالف في حينه ونتج عنه تعرض الناقلة لإصابة طفيفة .



وشدد العقيد المالكي على أن هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر ما قد يتسبب بأضرار بيئية واقتصادية وأن استمرار هذه المحاولات يثبت خطر هذه الميليشيا ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الهجومية الإرهابية .



وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والوسائل لحفظ الأمن والاستقرار، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهذا يأتي ضمن الالتزام بدورها الجوهري في جعل اليمن آمناً مستقراً، وإسهامها في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وكذلك الاقتصاد العالمي.



وأكد مرة أخرى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه كقاعدة عسكرية لانطلاق الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية .



س.ي/ع ذ



بنا 1426 جمت 25/07/2018





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