ارتفاع قتلى هجوم داعش في محافظة السويداء السورية الى 156 شخصا دمشق في 25 يوليو/ بنا / قتل أكثر من 150 شخصاً من مدنيين ومقاتلين محليين موالين للنظام السوري في هجوم واسع شنه تنظيم داعش الأربعاء على محافظة السويداء في جنوب البلاد في حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



واشار المرصد الى ارتفاع الحصيلة من 114 شخصاً الى 156 على الأقل بينهم 62 مدنياً والبقية من السكان المحليين الذين حملوا السلاح دفاعاً عن قراهم وأن ارتفاع الحصيلة ناتج عن "العثور على المزيد من جثث القتلى في قرى طالتها هجمات التنظيم في ريف المحافظة الشرقي".



س.ي/ع ذ



بنا 1419 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/25 - 28 : 05 PM