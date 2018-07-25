هيئة البحرين للسياحة والمعارض تستعرض نتائج مكاتبها التمثيلية الدولية وتعلن عن تدشين كلية Vatel للضيافة المنامة في 25 يوليو / بنا / أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن أبرز نتائج المكاتب التمثيلية التي تم تدشينها عام 2017 والتي هدفت الى النهوض بالقطاع السياحي والترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية متميزة ، وتم أيضاً مناقشة آليات التعاون مع كلية Vatel الفرنسية الفندقية التي ستسعى عند تدشينها رسمياً بشهر اكتوبر المقبل الى تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة وتوفير فرص عمل لهم ، جاء ذلك خلال جلسة مع ممثلين قطاع السياحة تم عقدها بفندق ويندهام جراند المنامة في خليج البحرين والتي ترأسها سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور السيد يوسف الخان مدير التسويق والترويج السياحي بالهيئة، ومستشار المشاريع لدى الهيئة السيد جيزز فلوديرو .

وقد تلخصت ابرز نتائج المكاتب التمثيلية التابعة للهيئة على مدار عام واحد كما يلي: حقق المكتب في المملكة العربية السعودية زيادة عدد وكالات السفر المروّجة في السعودية من 48 الى 150 وكالة، وتضاعف عدد الباقات السياحية من 200 حتى 400 باقة. وشهد المكتب الروسي زيادة في عدد وكالات السفر المروّجة من 20 الى 50 وكالة، وإزداد عدد الباقات السياحية بشكل ملحوظ من 45 حتى 1,400 باقة.



ومن ناحية اخرى، شهد المكتب التمثيلي في المملكة المتحدة زيادة في عدد وكالات السفر المروّجة من 7 الى 49 وكالة، وتضاعف عدد الباقات السياحية من 13 حتى 568 باقة في عامٍ واحد. ويجدر بالذكر، أن مكتب المملكة المتحدة قد عقد شراكة مع السيد ليفيسون وود الذي سيقوم بتغطية مملكة البحرين في وقت لاحق من هذا العام، ضمن سلسلة أفلامه الوثائقية بعنوان "Arabian Journey" التي تحظى بنسبة مشاهدة تزيد عن 2.6 مليون مشاهدة. كما سيُسلط برنامج " John Torode’s Middle East" للطاهي الأسترالي الشهير جون تورود، الضوء على الحضارة والتراث البحريني حيث من المتوقع أن تصل نسبة المشاهدة الى حوالي 4.9 مليون مشاهدة في المملكة المتحدة.



وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: "إن الوجه السياحي لمملكة البحرين يزداد تقدماً على الخريطة السياحية بعد أن دشنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 7 مكاتب تمثيلية في مختلف أنحاء العالم بهدف النهوض بالقطاع والترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية متميزة، مما زاد حصة مملكة البحرين من السياحة الصادرة من البلدان التي تمثلها، الأمر الذي جعل نسبة الحصة السوقية لمجموع مكاتب ووكالات السفر التي تسوق للمملكة تزداد بشكل ملحوظ. وبذلك تكون مملكة البحرين ممثلة في قطاعها السياحي أمام طموح كبير في المساهمة بشكل مضاعف في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030."



وأضاف قائلاً: "لطالما حرصت الهيئة على تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية حيث جاء تدشين الهوية السياحية (بلدنا بلدكم) عام 2016 ليركز على إبراز المقومات السياحية بالمملكة بهدف دعم الجهود التي تعزز من إسهام القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي."



وشهدت الجلسة حضور عددٍ من الشخصيات رفيعة المستوى من ضمنها ممثلي سفرات كلٍ من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والهند والمملكة العربية السعودية وروسيا، بالإضافة الى مدراء الفنادق وممثلين عن شركات إدارة الوجهات السياحية وعدد من وكلاء السفر المعتمدين.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1325 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/07/25 - 38 : 04 PM