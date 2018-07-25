سفير المملكة لدى اندونيسيا يلتقي مجموعة من الإعلاميين الإندونيسيين جاكرتا في 25 يوليو/ بنا / اجتمع سعادة الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا، مع مجموعة من الإعلاميين الإندونيسيين، في مقر السفارة بجاكرتا.



وخلال الاجتماع، استعرض سعادة الدكتور محمد غسان شيخو إنجاز مملكة البحرين وحصولها على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي، بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وأشار سعادة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا إلى جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، منوهًا بالدور الرائد لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة، في مجال تمكين المرأة.



كما استعرض سعادة الدكتور محمد غسان شيخو حصول مملكة البحرين على المركز الأول في جدول الترتيب العام ببطولة غرب آسيا الثالثة لألعاب القوى للرجال والسيدات والتي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو 2018، بحصولها على 35 ميدالية ملونة منها 20 ذهبية خلال البطولة، في إنجاز متميز جاء نتاجاً لدعم وتوجيه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبتوجيه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، مؤكدًا أن هذه المشاركات من شأنها تشكيل أداة للتواصل والتقارب مع دول وشعوب العالم.



م.ا.ب/خ.س



بنا 1146 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/07/25 - 57 : 02 PM