نائب محافظ العاصمة يفتتح النشاط الصيفي لنادي الشباب المنامة في 25 يوليو / بنا / قام السيد حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة بزيارة لبرنامج النشاط الصيفي لنادي الشباب الرياضي، الذي يقام برعاية كريمة من معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، وبدعم من البنك الأهلي المتحد، وذلك للاطلاع على برنامج النشاط والفعاليات المصاحبة له.



وأكد نائب محافظ العاصمة حرص المحافظة على رعاية البرامج الصيفية التي تسهم في تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية وتنمية المجتمع لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق الحس الوطني بما يعكس الجهود في غرس القيم لدى النشء لبناء جيل واع ومعطاء لوطنه ومجتمعه.



وأشاد سعادته بما احتواه النشاط الصيفي لنادي الشباب من أنشطة هادفة ومميزة ومتنوعة تعمل على تنمية قدرات ومواهب الطلاب وصقل شخصياتهم وتنمية الابداعات وتوسعة مداركهم، والقضاء على أوقات الفراغ بما يفيد ويكسب المعرفة.



يذكر أن النشاط الصيفي لنادي الشباب يأتي ضمن حزمة برامج تنظمها وترعاها محافظة العاصمة خلال فترة الصيف مخصصة لفئة النشء والشباب يستفيد منها نحو ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق وقرى المحافظة.



خ.ب/خ.س



بنا 1139 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/07/25 - 53 : 02 PM