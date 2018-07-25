الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل المدير العام لمكتب براءات الاختراع للمجلس الرياض في 25 يوليو / بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم ، سعادة السيد عبدالله المقحم المدير العام لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، وعددا من المسؤولين والمختصين في المكتب.



وقد اطلع الأمين العام على عرض مرئي للجهود التي قام بها مكتب براءات الاختراع في نطاق تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات التي يقدمها المكتب في مجال إجازة براءات الاختراع وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التواصل والترابط مع مكاتب براءات الاختراع في دول مجلس التعاون ومع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال ، كما استمع الى شرح حول تطبيق عدد من الأنظمة الإلكترونية المتطورة بما في ذلك نظام النشر الإلكتروني والأرشفة والموقع الإلكتروني ونظام الفحص الخارجي وأنظمة مؤشرات وقياس الأداء والإنتاجية ومتابعة الأعمال.



وأعرب الأمين العام عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكتب براءات الاختراع لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات التي يقدمها في مجال إصدار براءات الاختراع والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، منوهاً بمستوى الخدمات التي يتولى المركز القيام بها في هذا المجال، مشددا على أهمية التركيز على الاهتمام بالنظام التقني والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل والارتقاء بالخدمات.



وأشاد الأمين العام بما تحقق من انجازات طيبة تعكس اهتمام الادارة العامة ومنسوبي المكتب بمواكبة التطور التكنولوجي، متمنياً للمكتب ومنسوبيه دوام التوفيق والنجاح.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1138 جمت 25/07/2018





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