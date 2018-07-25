تحت رعاية سمو قائد الحرس الملكي.. تخريج دورة تأهيل مرشحي الضباط لأكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية

المنامة في 25 يوليه/ بنا / جرى تحت رعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي صباح اليوم، بكلية عيسى العسكرية الملكية تخريج دورة تأهيل مرشحي الضباط لأكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.



وبهذه المناسبة حث سمو قائد الحرس الملكي المرشحين الضباط على أهمية الاستفادة من كل ما تقدمه الأكاديمية من مناهج وتدريبات عسكرية، وبذل المزيد من الجهد والعطاء واكتساب العلوم والمعارف العسكرية بما يخدم قوة دفاع البحرين ومملكتنا الغالية، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح في مشاركتهم بالأكاديمية الملكية العسكرية "ساند هيرست".











ن.ف/خ.س



بنا 1045 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/25 - 55 : 01 PM