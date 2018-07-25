خوري تبحث سبل التعاون بين "الوطنية لحقوق الإنسان" و "الدولية للصليب الأحمر"

المنامة في 25 يوليو / بنا / استقبلت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد ريناود كارفاليو مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه مندوباً جديداً للجنة، بحضور السيد عبدالله الدرازي نائب الرئيس، والاستاذة دينا اللظي عضو مجلس المفوضين.



ورحبت الآنسة خوري في مستهل اللقاء بزيارة المندوب، وبحثت سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية واللجنة في المجال الحقوقي، مثنية على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة من خلال ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية المهارات والقدرات للعاملين في هذا المجال.



من جانبه، أعرب السيد كارفاليو عن بالغ تقديره على حسن الاستقبال، مثمناً جهود المؤسسة الوطنية في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مبدياً استعداده للتعاون وتقديم كل سبل الدعم في لتحقيق الأهداف المشتركة.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1023 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/25 - 30 : 01 PM