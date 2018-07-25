سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير المواصلات‎ والاتصالات

المنامة في 25 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سعادة ​السيد​ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات ​بمناسبة حصول البحرين على المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن (TII) التابع لمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية (EGDI)، هذا نصها :



سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



إنه لمن عظيم الشرف أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أبلغ التهاني والتبريكات بمناسبة حصول مملكة البحرين على المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن (TII) التابع لمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية (EGDI) حسب تقرير الأمم المتحدة، حيث أن المملكة تقدمت سبع مراكز بعد أن كانت في المرتبة الحادية عشرة عام 2016م.



سيدي إن لمتابعتكم المستمرة وحرصكم على أن تكون مملكة البحرين في الصدارة دائماً وفي شتى المجالات يضع بين أيدينا أمانة غالية باسم الوطن للاستمرار في تحقيق الرؤى والأهداف التي تضعون ركائزها، ويتجنب ذلك من خلال ما وصل إليه قطاع الاتصالات وما حظي به من إصلاحات شاملة عززت من مكانته برؤية استراتيجية واضحه نظمت سوق الاتصالات من جهة وفتحت الباب أمام التنافسية التي عززت فرص الاستثمار في المملكة من جهة ثانية.



صاحب السمو، نحن بدورنا كأبناء لهذا الوطن نعدكم بأن نكون دوماً عوناً لكم، نسير على خطاكم، أوفياء لما عاهدنا الله عليه، وأننا سنبذل كل جهد ممكن خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم مملكة البحرين، وسنظل دائماً كما عهدتمونا عند حسن ظنكم لنا.



بدعمكم نبقى على خطا التميز والنماء،،



وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية والاحترام،،



كمال بن أحمد محمد

وزير المواصلات والإتصالات



أ.ا.ش/خ.س



بنا 1009 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/25 - 16 : 01 PM