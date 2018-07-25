في إطار الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية .. إطلاق النشاط التفاعلي "صوت شباب 2030"

المنامة في 25 يوليو / بنا / أطلق المجلس الأعلى للمرأة بتعاون مشترك مع كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة و"تمكين"، النشاط التفاعلي "صوت شباب 2030" الذي تستضيفه فعاليات "مدينة شباب 2030" لهذا الموسم، كاستجابة كريمة من الجهتين ضمن الاستعدادات الوطنية للانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة، وفي إطار الأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيص موضوعه للاحتفاء بمساهمات المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي.



ويهدف النشاط إلى تعريف الشباب بالمبادئ الأساسية للعملية الانتخابية، والاستماع في المقابل إلى تطلعاتهم المستقبلية ورأيهم في كيفية تطوير العمل السياسي وبما يتسق مع اكتمال منظومة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين، حيث يشارك في "صوت شباب 2030" منتسبو مدينة الشباب ، من الفئة العمرية بين 18 وحتى 29 سنة، وقد استهل البرنامج أولى فعالياته بمحاضرة بعنوان "مملكة البحرين: دولة المؤسسات والقانون"، وزيارة ميدانية لمجلس النواب حيث تم تعريف المشاركين بدور مجلس النواب واللجان العاملة فيه.



وسيواصل البرنامج فعالياته بمحاضرة حول "العملية الانتخابية"، وورشة عمل حول "إعداد البرنامج الانتخابي"، وأخرى حول "مهارات الدعاية الانتخابية" ينفذها معهد البحرين للتنمية السياسية، كما سيشمل البرنامج ورشة عمل حول "شروط العملية الانتخابية ومخالفاتها" تنفذها هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، وسيختتم البرنامج أعماله بمحاضرة حول "أهمية المشاركة السياسية للمرأة وصناعة القرار" يقدمها المجلس الأعلى للمرأة.



ويهدف برنامج "صوت شباب 2030" إلى تكريس وعي الشباب بالعملية الديمقراطية في مملكة البحرين وتعزيز مفاهيم الانتماء والمواطنة الحقة، وتعريفهم بمفهوم ودور السلطة التشريعية والمجالس البلدية، وتفاصيل العملية الانتخابية للمرشحين وشروط ترشحهم، وشرح منهجيات إعداد البرامج الانتخابية وأنظمة الاقتراع لتقريب الشباب من أجواء الحياة النيابية وأوجه العمل الديمقراطي ككوادر مستقبلية مقبلة على المشاركة السياسية.



ومن المؤمل أن يساهم البرنامج في رفع مستوى المسؤولية لدى الشباب وتعزيز ثقافة الترشح والانتخاب لديهم. وسيركز على أهمية مشاركة المرأة البحرينية في الحياة النيابية، وسبل إدماج احتياجات المرأة في التنمية. وفي ختام البرنامج ستتم معايشتهم لتجربة انتخابية مبسطة من خلال مشروع مدينة شباب 2030، وصولاً إلى نموذج لجلسة واحدة يجري فيها مناقشة المواضيع التنموية المتعلقة بالشباب



م.ف.ق/خ.س



بنا 0943 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/25 - 01 : 01 PM