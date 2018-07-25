سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يستقبل الرئيس الإقليمي لشركة هواوي الصينية المنامة في 25 يوليو/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية السيد يانج يوغوي الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لشركة هواوي الصينية التي تعمل بمملكة البحرين منذ العام 2004م.

وقد رحب سموه بالسيد يوغوي والرئيس التنفيذي لهواوي البحرين السيد يودونج، مؤكداً على متانة العلاقات الودية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في ضوء ما يربطهما من مصالح مشتركة عززتها زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لجمهورية الصين عام 2013م.



كما استعرض سموه مع الرئيس الإقليمي لشركة هواوي الأنشطة التي تقوم بها الشركة في مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات شاكرًا جهود الشركة في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين من خلال استضافة وتدريب طلبة الجامعات في هذا المجال الهام.



من جانبه شكر الرئيس التنفيذي سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لاستقباله له، مؤكدًا سعي الشركة لتعزيز نشاطها والحرص على أن تكون مملكة البحرين نموذجا لتطبيق أحدث التقنيات في الخدمات ذات العلاقة بالاتصالات والمدن الذكية، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار والنماء.





ن.ف/خ.س



بنا 0917 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/07/25 - 56 : 01 PM