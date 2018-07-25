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28 قتيلا على الاقل في هجوم انتحاري استهدف مركز اقتراع في باكستان
2018/07/25 - 52 : 11 AM

كويتا في 25 يوليو / بنا / قتل 28 شخصا على الاقل وجرح 35 آخرون في هجوم انتحاري استهدف مركز اقتراع في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان الاربعاء، بحسب ما اعلن مسؤولون.

وقال المسؤول المحلي في كويتا هاشم غيلزاي لوكالة فرانس برس ان المهاجم "كان يحاول دخول مركز الاقتراع، وعندما حاولت الشرطة منعه فجر نفسه".

ولم تعلن اي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي في وقت يدلي فيه ملايين الناخبين بأصواتهم في انتخابات تشريعية.

وكان أحد المسؤولين في الهيئة المشرفة على هذه الانتخابات ، قال إن 40 % من مراكز الاقتراع مهددة بالعنف أو الاشتباكات، بعد أن قتل نحو 180 شخصا في تفجيرات في الفترة التي سبقت الانتخابات.

ونشر الجيش اكثر من 370 ألف عنصر في انحاء باكستان ، اضافة الى 450 الف عنصر من قوات الشرطة لضمان الامن خلال هذه الانتخابات .

خ.س

بنا 0844 جمت 25/07/2018


عدد القراءات : 111         اخر تحديث : 2018/07/25 - 52 : 11 AM
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