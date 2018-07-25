معالي وزير النفط يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية ويشيد بمتانة العلاقات بين البلدين المنامة في 25 يوليو / بنا / استقبل معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في مكتبه بمبنى الهيئة الوطنية للنفط والغاز صباح اليوم، السيد آن ور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكة يرافقه عدد من رجال السلك الدبلوماسي بالسفارة.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي الوزير بسعادة السفير السيد آن ور، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، معرباً معاليه عن تطلعه لزيادة الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين بما يفتح المجال لزيادة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات، الاقتصادية والاستثمارية وبالخصوص في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، منوهاً معاليه بأهمية نمو وتطور هذه العلاقات بما يخدم توجهات البلدين التنموية، متمنياً معاليه لسعادة السفير كل التوفيق في تعزيز وتقوية هذه العلاقات لما فيه خير وصالح الشعبين في البلدين الصديقين.



من جانبه، عبر السيد آن ور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة والوفد المرافق عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير النفط على حسن الاستقبال والضيافة وعلى ما تم مناقشته من مواضيع تتعلق بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، مشيدين في الوقت نفسه بالبرامج والمشاريع والخطط التي تقوم بتنفيذها الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت مظلتها، متمنين لمملكة لبحرين كل التقدم والتطور والرقي.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0813 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/07/25 - 45 : 11 AM