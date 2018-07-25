19 قتيلا على الأقل والاف العالقين في انهيار سد في لاوس

أتابيو في 25 يوليو / بنا / لقى ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم وفقد مئات آخرون جنوب شرقي لاوس بعد يومين من انهيار سد تحت الإنشاء، ما أدى إلى إغراق المنطقة المحيطة.



وانهار السد الواقع في محافظة أتابيو قرب الحدود مع فيتنام مساء الاثنين ما أدى إلى اندفاع خمسة مليارات متر مكعب من المياه أي ما يوازي مليوني مسبح أولمبي.



وقد غمرت هذه المياه ست قرى، واجتاحت أكثر من 1300 منزل تضم ما يقرب من 7000 شخص.



ونقلت صحيفة فاينتيين تايمز الناطقة بالإنكليزية عن حاكم المنطقة قوله إن أكثر من 3000 شخص عالقين بسبب استمرار ارتفاع منسوب المياه وهم "في حاجة إلى الإنقاذ" بينما تم بالفعل إنقاذ نحو 2850 شخصا.





خ.س



بنا 0751 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 127 اخر تحديث : 2018/07/25 - 00 : 11 AM