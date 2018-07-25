الأوقاف السنية تشارك في برنامج (تم) ودعم رعاية الوالدين بكلفة قدرت بـ 9000 دينار المنامة في 25 يوليو / بنا / صرح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن فطيس الهاجري رئيس الأوقاف السنية بأنه ضمن سعي الإدارة لترسيخ منهج الشراكة المجتمعية بين كافة مؤسسات المملكة في مجال العمل الخيري والاجتماعي ، شاركت الإدارة في البرنامج التلفزيوني الإنساني ( تم ) والذي عرض خلال شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون البحرين ، حيث قدمت الإدارة دعما ماديا تم تخصيصه لصالح مساعدة الأسر المستحقة كتسديد الديون والعلاج والتأثيث وترميم المنازل وغيرها، بالتنسيق مع المؤسسة الخيرية الملكية ووزارة شؤون الإعلام .



وأشاد د. راشد الهاجري بخالص التقدير بجهود المؤسسة الخيرية الملكية الملموسة بالرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وما يوليه جلالته من اهتمام ورعاية كبيرة بالعمل الخيري والإنساني داخل مملكة البحرين وخارجها، معربا عن اعتزازه وتقديره للدور الحيوي المهم الذي تقوم به مملكة البحرين في الارتقاء بالأعمال الخيرية ودعم الإنسانية في شتى بقاع العالم، والشكر موصول لوزارة شؤون الاعلام لدورها الرائد في تعزيز ثقافة العمل الخيري والتطوعي في مملكة البحرين .



ومن جانب آخر أوضح الشيخ د. راشد الهاجري بأن الإدارة وفي الإطار نفسه ساهمت كذلك خلال شهر رمضان في دعم دار المنار لرعاية الوالدين من خلال مشروع كسوة العيد لرواد الدار من كبار السن ، تحت شعار

(عيدهم عيدنا) سعيا منها للمشاركة في إدخال الفرح على هذه الشريحة الغالية على قلوب الجميع .



وأضاف بأن الإدارة تسعى لتنويع أساليب دعمها للأسر من خلال المساهمة في مثل هذه البرامج النبيلة التي تسعى المؤسسات الرسمية والأهلية لترسيخها في المجتمع كثقافة أصيلة متجذرة في الدين الإسلامي والعادات الموروثات القديمة لدى أهل هذه المملكة الغالية .



م.ف.ق/خ.س



بنا 0705 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/07/25 - 16 : 11 AM