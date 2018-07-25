تمكين تطلق "برنامج التدريب" لتقليص فجوة المهارات

المنامة في 25 يوليو / بنا / بهدف دعم الباحثين عن عمل لصقل مهاراتهم وتعزيز فرص توظيفهم في سوق العمل، أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق برنامج التدريب الذي يوفر للمتدربين فرصة اكتساب خبرة عملية من خلال فترة تدريبية في إحدى المؤسسات في مملكة البحرين.



وبهذه المناسبة، صرح الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" "يأتي الإعلان عن إطلاق برنامج التدريب بهدف خلق شراكة فاعلة بين المؤسسات و"تمكين" والخريجين الجدد، حيث يقدم البرنامج الدعم اللازم للمؤسسات من أجل استقطاب متدربين من الخريجين الجدد ذوي المهارة للاستفادة من تعليمهم، وفي المقابل تزويدهم بالخبرة العملية التي يحتاجونها للولوج في سوق العمل".



وأضاف الدكتور جناحي "تعد الفترات التدريبية العملية متطلباً أساسياً لتقليص الفجوة بين مهارات الخريجين الجدد ومتطلبات سوق العمل من خلال فهم طبيعته والتعرف على احتياجاته بشكل مباشر وذلك لجعل الخريجين أكثر قدرة وكفاءة في إنجاز المهام المطلوبة منهم".



وبرنامج التدريب يستهدف تقديم الفرص التدريبية للبحرينيين الباحثين عن عمل في مؤسسات المملكة، وبفترات تدريبية تتراوح بين 3-12 شهرًا، وسيتاح تقديم الطلبات للمؤسسات والأفراد عبر البوابة الالكترونية في موقع تمكين الرسمي www.tamkeen.bh





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0640 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/07/25 - 59 : 09 AM