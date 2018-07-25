وزير الاوقاف الاردني يبحث مع إدارة أوقاف القدس المخاطر المحدقة بالأقصى

عمان في 25 يوليو / بنا / بحث وزير الاوقاف الاردني، الدكتور عبدالناصر أبو البصل، مع إدارة أوقاف القدس خطة تفصيلية للدفاع عن الاقصى والحفاظ على سلامته في ظل اجراءات السلطة الاحتلال التي تحاول تهويد الاقصى المبارك والاقتحامات المتزايدة التي يمارسها المتطرفون داخل الحرم المبارك .



ووفق ما اوردت وكالة الانباء الاردنية بترا فانه تم خلال اللقاء وضع خطة ممنهجة لدعم أوقاف القدس في شؤون الدعوة والوعظ والارشاد وأهمية اعادة تأهيل وتقوية أوقاف القدس ادارياً ومالياً.



كما تم التباحث حول المخاطر التي يدلل عليها سقوط حجر من الجدار الغربي للمسجد الاقصى المبارك الاثنين الماضي ، وتم التأكيد على أهمية تشكيل لجنة أوقاف مختصة لدراسة الحادثة وما يلزم من إجراء للحفاظ على سلامة الجدار الغربي للمسجد الاقصى المبارك.



خ.س



بنا 0629 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/07/25 - 38 : 09 AM