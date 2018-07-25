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ألمانيا تطالب بريطانيا بالإسراع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي
2018/07/25 - 02 : 09 AM

برلين في 25 يوليو/ بنا / دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بريطانيا الى ضرورة الاسراع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.


وقال ماس في تصريحات لوسائل اعلام "على الحكومة البريطانية أن تسرع في مفاوضات الخروج من الاتحاد بما في ذلك قضية الحدود الخاصة بإيرلندا الشمالية".

واضاف "يتعين ان يتم ذلك من ناحية الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي ومن ناحية السوق الداخلية غير القابلة للتجزئة حيث لا تستطيع بريطانيا انتقاء الأفضل".

يذكر ان قضية الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا واحدة من القضايا العثرة الرئيسية في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.




و.ش/خ.س

بنا 0557 جمت 25/07/2018


عدد القراءات : 150         اخر تحديث : 2018/07/25 - 02 : 09 AM
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