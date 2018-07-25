إسرائيل تصادق على بناء 270 وحدة استيطانية جنوب وشرق بيت لحم

بيت لحم في 25 يوليو / بنا / صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء (270) وحدة استيطانية في مستوطنة "دانيال" والبؤرة الاستيطانية "وكفار الداد" ، جنوب شرق بيت لحم.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أنه تمت المصادقة على إقامة 170 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم المحاذية لمستوطنة "دانيال"، وإضافة 100 وحدة في البؤرة الاستيطانية "كفار الداد" الجاثمة على أراضي المواطنين شرقا وتحديدا منطقة التعامرة.



وأشار إلى أن هناك سياسة متصاعدة من قبل الاحتلال بتوسيع حدود كافة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وكان آخرها الشهر الماضي عندما أعلن عن إضافة 500 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية "الداد".







و.ش/خ.س



بنا 0556 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/07/25 - 01 : 09 AM