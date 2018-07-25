المرصد : 32 قتيلا في هجوم انتحاري على السويداء وريفها

السويداء في 25 يوليو / بنا / قتل 32 شخصاً على الاقل بينهم مدنيون في سلسلة تفجيرات انتحارية في مدينة السويداء وريفها جنوب سوريا ، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان .



واوضح المرصد انه لم يتمكن من تحديد عدد القتلى من المدنيين ومن عناصر قوات النظام، مشيراً إلى إصابة أكثر من 30 بجروح.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "ثلاثة تفجيرات نفذها تنظيم داعش بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء وحدها، فيما وقعت التفجيرات الأخرى في قرى في ريفها الشمالي الشرقي قبل أن يشن التنظيم الارهابي هجوما على المنطقة".





خ.س



بنا 0531 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/07/25 - 40 : 08 AM