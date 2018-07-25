فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية في باكستان وسط اجراءات امنية اسلام اباد في 25 يوليو / بنا / يتوجه حوالى 106 مليون ناخب الى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم الاربعاء في باكستان.

وقال ألطف خان المتحدث باسم لجنة الانتخابات إن الاقتراع سيستمر حتى 6 مساء اليوم ، حيث سيختار الناخبون نوابهم لفترة خمس سنوات .



وقد تم نشر أكثر من 800 ألف عسكري لتأمين أكثر من 85 ألف مركز اقتراع في هذه الانتخابات التي يقول محللون انها "مفتوحة على كل الاحتمالات".



وحسب أحد المسؤولين في الهيئة المشرفة على هذه الانتخابات ، فإن 40 % من مراكز الاقتراع مهددة بالعنف أو الاشتباكات، بعد أن قتل نحو 180 شخصا في تفجيرات في الفترة التي سبقت الانتخابات.







خ.س



بنا 0519 جمت 25/07/2018





عدد القراءات : 136 اخر تحديث : 2018/07/25 - 36 : 08 AM