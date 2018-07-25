جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب الخليجية تعلن عن الفائزين بالدورة الثانية المنامة في 24 يوليو/ بنا /أعلنت جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب عن الفائزين بالدورة الثانية من الجائزة التي نظمتها صحيفة (الوطن) بالشراكة مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ضمن مبادرات سموه لدعم الشباب في مجال الإبداع الثقافي، بحضور عدد غفير من كبار المسؤولين وأجهزة الاعلام المختلفة والمشاركين في الجائزة والمدعوين.



وقد فاز بالدورة الثانية من جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب كل من الروائي عبدالله فؤاد من مملكة البحرين عن روايته (لست من هذا العالم)، كما فازت الروائية جمانة القصاب من البحرين عن روايتها (الوحوش لا تموت)، كما فازت الروائية نجود الخلاقي من المملكة العربية السعودية عبر روايتها ( أزرق ينكمش وينكمش).



وشهدت منافسات الدورة الثانية من الجائزة مشاركة كبيرة من شباب دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استطاعوا على مدى يومين من كتابة أكثر من 600 ألف كلمة، ما يعادل 2400 صفحة، بمعدل 100 صفحة في الساعة وهو رقم قياسي على مستوى الجائزة نفسها.



وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) ثمّن أمين عام الجائزة يوسف البنخليل رئيس تحرير صحيفة الوطن الدور الكبير الذي يقوم به سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى في كافة المجالات الرياضية والإنسانية والثقافية والعلمية التي ترتقي بمملكتنا الغالية وتضعها في مصاف الدول المتقدمة.



وكشف أمين عام الجائزة عن توجيهات من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة برفع قيمة الجائرة، بالإضافة إلى تطوير مجالاتها في دورتها الثالثة والتي ستقام في عام 2020 م.



وقال إننا نطمح إلى توسيع أوجه التنافس بين الشباب، مؤكدا وجود مبادرات لسمو الشيخ خالد بن حمد في دعم الجائزة وبشكل كبير بحيث يدخل مجال التدريب والأنشطة الإعلامية لمجالات التنافس سواء للمشاركين السابقين أو الراغبين في المشاركة لأول مرة في الفترة المقبلة، بما يضمن استقطاب عدد كبير من المبدعين الشباب بدول مجلس التعاون في هذه الجائزة التي تعبر عن الابداع الإنساني الراقي.



وأضاف البنخليل "إن جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب عن الفائزين بالدورة الثانية نجحت بامتياز في تحقيق أحد أهم أهدافها المتمثل في جعلها منصة لاكتشاف المواهب الخليجية الشابة في مجال الرواية والأدب، ومن ثم الارتقاء بالشباب لجعل الثقافة والأدب أهم اولوياتهم من خلال ممارسة القراءة والتأليف للتعبير عن ما تحمل أنفسهم من لمسات مبدعة، مشيرا إلى أن احتفال اليوم بتوزيع الجوائز على الفائزين الشباب من دول مجلس التعاون في هذا الحفل الكبير أكبر دليل على نجاح الجائزة".



الجدير بالذكر أن حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى على إطلاق المبادرات الرائدة، على المستوى الرياضي، الثقافي والعلمي والإنساني، تأتي منسجمة مع التوجهيات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الاهتمام والدعم لقطاع الشباب والرياضة.



ح ب/خ.أ



بنا 2032 جمت 24/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/24 - 36 : 11 PM